纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡连涨第四天，可可期货涨跌互见

路透纽约/伦敦5月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，从近期触及的三年低位回升，因投资人回补空头，但最大咖啡种植国巴西将迎来丰收，以及结转库存预期将使咖啡价格承压。

ICE可可期货延续跌势，上周可可期货从四个半月高位下跌，原糖期货下滑，回吐上日升幅，但仍高于上周触及的多年低位。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.95美分，或0.7%，报每磅1.4270美元，连涨第四天，上周触及三年低位1.3270美元。

美国交易员称，阿拉比卡咖啡上涨，因基金和投机客回补空头，数月来他们一直持有大量阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头寸。

周二盘中，巴西农业部表示，巴西政府将阿拉比卡咖啡指标价格上调17%，至每包(60千克)307雷亚尔(150美元)。部份交易商认为这是巴西政府即将干预市场，提振咖啡价格的迹象。

自上周以来，市场广泛预期巴西政府将上调咖啡指标价格。这一价格是巴西政府在收储咖啡豆，或向咖啡生产商提供临时性补贴时的价格指引。

交易员预计，价格偏低，鼓励巴西合作社持有的2012年咖啡库存多于平常水平，因市场等待巴西政府公布其指标价格，以及可能出台的库存融资扶助举措。

伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货 收低10美元，或0.5%，至每吨2,010美元。

LIFFE-7月可可 上涨3英镑，或0.2%，报每吨1,570英镑。