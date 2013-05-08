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亚洲 | 2013年 5月 9日 星期四 03:01 BJT

纽约期市：ICE原糖期货连跌两日，因巴西产量增加

路透纽约/伦敦5月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三连续第二日小跌，因最大出产国巴西产量增加。阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中向100日移动均线切入位小涨。

ICE和伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货走软，在200日移动均线切入位上方徘徊。

ICE-7月原糖期货 收低0.17美分，或1%，报每磅17.47美分，巴西产量增加令市场处于守势。

瑞信分析师Karim Cherif表示，糖市场仍在长期跌势中，但会在约17美分寻获支撑。

Liffe－8月糖期货 跌6.80美元或1.4%，结算价报每吨487.20美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.45美分，或1%，报每磅1.4415美元。

Liffe－7月罗布斯塔咖啡期货 收低4美元或0.2%，报每吨2,006美元。

可可期货小跌，在过去几个月上涨后市场出现盘整。ICE-7月可可期货 收跌5美元，或0.2%，报每吨2,391美元。Liffe－7月可可期货 跌12英镑或0.8%，报每吨1,558英镑。(完)
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