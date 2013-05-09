纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货升至两个月高位，糖期货持稳

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透纽约/伦敦5月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四放量大涨逾3%至两个月高位，连升六个交易日，因投资人空头回补，且出现技术性买入信号。
ICE原糖期货持稳，可可期货录得逾两个月最大单日跌幅，跌穿200日移动均线切入位。
阿拉比卡咖啡期货扩大升势，连续第六个交易日日低和日高均高于前一日，为技术性利多信号。7月期货继续从4月29日所创的三年低点1.3270美元回升。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高3.75美分或2.6%，报1.4790美元，盘中一度大涨3.2%，报1.4875美元的3月5日来最高，汤森路透初步数据显示，总成交量猛增至4.3万口，近250日均值的两倍。
交易员表示，今日7月合约升穿100日移动均线切入位1.4588和23.6%的费波纳奇回档位，引发更多的技术性买盘。
伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)7月罗布斯塔咖啡期货 升37美元，或1.8%，结算价报每吨2,043美元，成交量为9,676口。
ICE-7月原糖期货 持稳报每磅17.47美分，仍离4月29日触及的逾两年半低点不远。
Liffe-8月糖期货 跌1美元或0.2%，结算价报每吨486.20美元。
ICE-7月可可期货 大跌近2%，跌穿100日移动均线。收跌42美元，或1.8%，报每吨2,349美元。Liffe-7月可可期货 跌16英镑或1%，报每吨1,542英镑。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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