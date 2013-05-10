纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及三个月高位后回落，可可期货下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦5月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五放量下挫，为七个交易日中首次收低，在未能攻下阻力位后投资人出货，今日盘中一度触及三个月高位。
ICE可可期货连跌五日，盘中跌穿100日移动均线切入位，原糖期货持稳，主要出出产国巴西丰收令升势受限。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低3.45美分或2.3%，报1.4445美元，盘中一度大涨逾3%，报1.4880美元的三个月最高，汤森路透初步数据显示，总成交量约3.8万口，较250日均值高约70%。
伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)7月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，或0.6%，结算价报每吨2,031美元。
ICE-7月可可期货 周四跌穿200日移动均线切入位并触及4月18日来最低后，可可期货连跌五日。英镑兑美元 走软带来压力，因吸引在伦敦市场买入并在纽约市场卖出的套利交易。
ICE-7月可可期货 收低49美元或2%，结算价报每吨2,300美元，为4月15日来最低结算价。
Liffe-7月可可期货 跌15英镑或1%，报每吨1,527英镑。
ICE-7月原糖期货 收低0.04美分，或0.2%，报每磅17.39美分。Liffe-8月糖期货 升3.00美元或0.6%，结算价报每吨489.20美元。。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。