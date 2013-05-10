纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及三个月高位后回落，可可期货下滑

路透纽约/伦敦5月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五放量下挫，为七个交易日中首次收低，在未能攻下阻力位后投资人出货，今日盘中一度触及三个月高位。

ICE-7月可可期货 周四跌穿200日移动均线切入位并触及4月18日来最低后，可可期货连跌五日。英镑兑美元 走软带来压力，因吸引在伦敦市场买入并在纽约市场卖出的套利交易。