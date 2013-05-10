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货币新闻 | 2013年 5月 11日 星期六 02:44 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及三个月高位后回落，可可期货下滑

路透纽约/伦敦5月10日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五放量下挫，为七个交易日中首次收低，在未能攻下阻力位后投资人出货，今日盘中一度触及三个月高位。

ICE可可期货连跌五日，盘中跌穿100日移动均线切入位，原糖期货持稳，主要出出产国巴西丰收令升势受限。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低3.45美分或2.3%，报1.4445美元，盘中一度大涨逾3%，报1.4880美元的三个月最高，汤森路透初步数据显示，总成交量约3.8万口，较250日均值高约70%。

伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)7月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，或0.6%，结算价报每吨2,031美元。

ICE-7月可可期货 周四跌穿200日移动均线切入位并触及4月18日来最低后，可可期货连跌五日。英镑兑美元 走软带来压力，因吸引在伦敦市场买入并在纽约市场卖出的套利交易。

ICE-7月可可期货 收低49美元或2%，结算价报每吨2,300美元，为4月15日来最低结算价。

Liffe-7月可可期货 跌15英镑或1%，报每吨1,527英镑。

ICE-7月原糖期货 收低0.04美分，或0.2%，报每磅17.39美分。Liffe-8月糖期货 升3.00美元或0.6%，结算价报每吨489.20美元。。(完)
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