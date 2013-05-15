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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 03:27 BJT

纽约期市：ICE原糖跌至近三年低位，巴西天气良好拖累咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦5月15日 - 洲际交易所(ICE)指标原糖周三跌穿17美分，至近三年最低水准，咖啡期货纽约市场收盘重挫约2.6%，两个市场均受到巴西天气改善和美元走强拖累。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低3.45美分或约2.6%，报每磅1.4055美元，稍早一度重挫超过2.60%，报一周低点1.4005美元。

ICE-7月原糖期货 盘中跌至16.92美分，为2010年7月来近月合约最低位。结算价报每磅16.95美分。

糖市跌势已持续超过两年，价格较2011年2月所创的36.08美元高位跌去近半。

Liffe-8月白糖期货 结算价也跌至每吨477美元，盘中触及三年低点474.10美元。

LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 升4美元，或0.20%，结算价报每吨2,054美元。

Liffe-7月可可期货 收低2英镑或0.13%，报每吨1,566英镑。

ICE-7月可可期货 收低9美元或0.4%，结算价报每吨2,344美元。(完)
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