纽约期市：ICE原糖跌至近三年低位，巴西天气良好拖累咖啡期货下滑

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透纽约/伦敦5月15日 - 洲际交易所(ICE)指标原糖周三跌穿17美分，至近三年最低水准，咖啡期货纽约市场收盘重挫约2.6%，两个市场均受到巴西天气改善和美元走强拖累。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低3.45美分或约2.6%，报每磅1.4055美元，稍早一度重挫超过2.60%，报一周低点1.4005美元。
ICE-7月原糖期货 盘中跌至16.92美分，为2010年7月来近月合约最低位。结算价报每磅16.95美分。
糖市跌势已持续超过两年，价格较2011年2月所创的36.08美元高位跌去近半。
Liffe-8月白糖期货 结算价也跌至每吨477美元，盘中触及三年低点474.10美元。
LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 升4美元，或0.20%，结算价报每吨2,054美元。
Liffe-7月可可期货 收低2英镑或0.13%，报每吨1,566英镑。
ICE-7月可可期货 收低9美元或0.4%，结算价报每吨2,344美元。(完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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