纽约期市：ICE原糖跌至近三年低位，可可期货下滑

路透纽约/伦敦5月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四跌至约三年低位，交易员称，因全球最大蔗糖种植国巴西收割速度加快，而纽约和伦敦可可期货大跌，因技术性因素带动投机者卖出。

ICE阿拉比卡咖啡连跌第三日，因回补空头买盘枯竭，且生产商卖盘增加。

ICE-7月原糖期货 下跌0.12美分，或0.7%，结算价报每磅16.83美分，此前触及16.81美分，为近月合约约三年低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下滑1.40美分，或0.3%，至每吨476.20美元。

投资人卖出，令ICE-7月可可期货 跌50美元，或2.1%，结算价报每吨2,294美元，为3月初来最大单日跌幅。

Liffe-7月可可期货 收低37英镑，或2.4%，报每吨1,529英镑，此为近月合约自1月来最大单日跌幅。