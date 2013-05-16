纽约期市：ICE原糖跌至近三年低位，可可期货下滑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦5月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四跌至约三年低位，交易员称，因全球最大蔗糖种植国巴西收割速度加快，而纽约和伦敦可可期货大跌，因技术性因素带动投机者卖出。
ICE阿拉比卡咖啡连跌第三日，因回补空头买盘枯竭，且生产商卖盘增加。
ICE-7月原糖期货 下跌0.12美分，或0.7%，结算价报每磅16.83美分，此前触及16.81美分，为近月合约约三年低位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下滑1.40美分，或0.3%，至每吨476.20美元。
投资人卖出，令ICE-7月可可期货 跌50美元，或2.1%，结算价报每吨2,294美元，为3月初来最大单日跌幅。
Liffe-7月可可期货 收低37英镑，或2.4%，报每吨1,529英镑，此为近月合约自1月来最大单日跌幅。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低0.7美分，或0.5%，报每磅1.3985美元。LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跌8美元，或0.4%，结算价报每吨2,046美元。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。