纽约期市：ICE原糖受回补空头带动上涨，本周下跌

路透纽约/伦敦5月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨，交易员说，在上日因巴西蔗糖收割提速令价格跌至约三年低位后，回补空头带来了微弱支持。

ICE阿拉比卡咖啡期货可能录得三周来首周下跌，因巴西天气引发的供应忧虑得以缓解。可可价格上涨。

美元兑一篮子全球主要货币 上涨，令商品价格承压。

ICE-7月原糖期货 升0.06美分，或0.4%，结算价报每磅16.89美分。周四该合约触及16.81美分，为近月合约自2010年7月来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 涨1.30美分，或0.3%，至每吨477.50美元。该合约本周跌2.4%。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低2.95美分，或2.1%，报每磅1.3690美元。本周大跌逾5%。

LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跌9美元，或0.4%，结算价报每吨2,037美元。

ICE-7月可可期货 涨6美元，或0.3%，结算价报每吨2,300美元。

Liffe-7月可可期货 收高20英镑，或1.3%，报每吨1,549英镑。(完)