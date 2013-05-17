纽约期市：ICE原糖受回补空头带动上涨，本周下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦5月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨，交易员说，在上日因巴西蔗糖收割提速令价格跌至约三年低位后，回补空头带来了微弱支持。
ICE阿拉比卡咖啡期货可能录得三周来首周下跌，因巴西天气引发的供应忧虑得以缓解。可可价格上涨。
美元兑一篮子全球主要货币 上涨，令商品价格承压。
ICE-7月原糖期货 升0.06美分，或0.4%，结算价报每磅16.89美分。周四该合约触及16.81美分，为近月合约自2010年7月来最低。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 涨1.30美分，或0.3%，至每吨477.50美元。该合约本周跌2.4%。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低2.95美分，或2.1%，报每磅1.3690美元。本周大跌逾5%。
LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跌9美元，或0.4%，结算价报每吨2,037美元。
ICE-7月可可期货 涨6美元，或0.3%，结算价报每吨2,300美元。
Liffe-7月可可期货 收高20英镑，或1.3%，报每吨1,549英镑。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。