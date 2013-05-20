纽约期市：ICE原糖期货下跌至近三年低位，咖啡期货连跌第五日

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透纽约/伦敦5月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌至近三年低位，因最大蔗糖种植国巴西蔗糖压榨势头强劲，令市场承压。
ICE阿拉比卡咖啡期货连跌第五日，延续之前的頽势，且上周报告显示投机者缩减其净空头头寸后，市场继续承压。ICE和伦敦可可期货几无变动，因交易员留意西非主要种植区对作物生长有利的降雨。
ICE-7月原糖期货 跌0.08美分，或0.5%，收报每磅16.81美分，此前跌至2010年7月来最低的16.80美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下滑3.10美分，或0.6%，至每吨474.40美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低1.75美分，或1.3%，报每磅1.3515美元。
LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跌32美元，或1.6%，结算价报每吨2,005美元。
ICE-7月可可期货 收涨1美元，收报每吨2,301美元。
Liffe-7月可可期货 收跌11英镑，或0.7%，报每吨1,538英镑。(完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。