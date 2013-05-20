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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 02:22 BJT

纽约期市：ICE原糖期货下跌至近三年低位，咖啡期货连跌第五日

路透纽约/伦敦5月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌至近三年低位，因最大蔗糖种植国巴西蔗糖压榨势头强劲，令市场承压。

ICE阿拉比卡咖啡期货连跌第五日，延续之前的頽势，且上周报告显示投机者缩减其净空头头寸后，市场继续承压。ICE和伦敦可可期货几无变动，因交易员留意西非主要种植区对作物生长有利的降雨。

ICE-7月原糖期货 跌0.08美分，或0.5%，收报每磅16.81美分，此前跌至2010年7月来最低的16.80美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下滑3.10美分，或0.6%，至每吨474.40美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低1.75美分，或1.3%，报每磅1.3515美元。

LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跌32美元，或1.6%，结算价报每吨2,005美元。

ICE-7月可可期货 收涨1美元，收报每吨2,301美元。

Liffe-7月可可期货 收跌11英镑，或0.7%，报每吨1,538英镑。(完)
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