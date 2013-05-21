纽约期市：ICE原糖期货在触及34个月低位后转跌为升，可可期货跳涨

路透纽约/伦敦5月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二收涨，因在跌至34个月低位后尾盘受到支撑。诸如巴西和墨西哥等国丰产，拖累原糖期货盘中走低。

ICE和Liffe可可期货均跳涨，受助于投资者买盘。阿拉比卡咖啡期货转升为跌，罗布斯塔咖啡期货在震荡交投中走坚。

7月原糖期货 收涨0.05美分，或0.3%，报每磅16.86美分，盘中触及近三年低位16.70美分。

该合约可能形成十字交叉，这一技术形态暗示走势缺乏方向，在涨跌双方向摇摆不定。

交易商称，巴西今年丰产，收割进展顺利。预计墨西哥2012/13年产量达创纪录水平，向本已供应过剩的市场注入了新的供应。

Liffe-8月白糖期货 攀升1.90美元，或0.4%，收报每吨476.30美元，盘中跌至2010年6月来最低471.60美元。

ICE-7月可可合约 攀升44美元，或1.9%，收报每吨2,345美元。

Liffe-9月可可期货 收涨29英镑，或1.9%，报1,575英镑，盘中触及1,544英镑的低位，略高于200日移动均线切入位1,543美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.45美分，或1.8%，报每磅1.3270美元，市场接近4月触及的三年低位1.3175美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收涨3美元，或0.1%，报每吨2,008美元。(完)