纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货从多年低位反弹

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透纽约/伦敦5月23日 - ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货周四上扬，交易商称，受助于稍早触及数年低位后出现的有限空头回补买盘。因预期最大出产国巴西将有大量供应入市，投机客稍早抛售原糖和阿拉比卡咖啡期货。
技术因素驱动的交易拖累可可期货走低。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.6美分，或1.2%，收报每磅1.3005美元，稍早跌至合约低位1.2805美元，为2010年3月以来最低价。
这是近月合约 五个交易日以来首日上涨，也是自5月初以来最大单日涨幅。
交易商称，市场预期最大出产国巴西小年咖啡豆产量创纪录，且投机客持有大量阿拉比卡咖啡期货和期权的空头头寸，使价格承压。
有限的空头回补推动咖啡期货从稍早的跌势中反弹。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨1,987美元，之前交易商称，部分多头结清头寸打压市场走低。
7月原糖期货 上扬0.11美分，或0.7%，收报每磅16.76美分，稍早跌至16.56美分，为2010年7月以来近月合约的最低水平。
Liffe-8月白糖期货 收涨2美元，或0.4%，收报每吨474.90美元，盘中触及合约低位470.30美元，此为2010年6月以来近月合约 的最低价。
ICE-7月可可合约 收跌34美元，或1.5%，报每吨2,283美元，受累于技术因素驱动的交易。
Liffe指标9月可可期货合约 回落25英镑，或1.6%，报每吨1,544英镑。(完)
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4. 11%，主要是受到外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2 平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为 6.33%。 2016年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%，2017年目标区维持不变。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月