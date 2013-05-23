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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 02:57 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货从多年低位反弹

路透纽约/伦敦5月23日 - ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货周四上扬，交易商称，受助于稍早触及数年低位后出现的有限空头回补买盘。因预期最大出产国巴西将有大量供应入市，投机客稍早抛售原糖和阿拉比卡咖啡期货。

技术因素驱动的交易拖累可可期货走低。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.6美分，或1.2%，收报每磅1.3005美元，稍早跌至合约低位1.2805美元，为2010年3月以来最低价。

这是近月合约 五个交易日以来首日上涨，也是自5月初以来最大单日涨幅。

交易商称，市场预期最大出产国巴西小年咖啡豆产量创纪录，且投机客持有大量阿拉比卡咖啡期货和期权的空头头寸，使价格承压。

有限的空头回补推动咖啡期货从稍早的跌势中反弹。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.6%，报每吨1,987美元，之前交易商称，部分多头结清头寸打压市场走低。

7月原糖期货 上扬0.11美分，或0.7%，收报每磅16.76美分，稍早跌至16.56美分，为2010年7月以来近月合约的最低水平。

Liffe-8月白糖期货 收涨2美元，或0.4%，收报每吨474.90美元，盘中触及合约低位470.30美元，此为2010年6月以来近月合约 的最低价。

ICE-7月可可合约 收跌34美元，或1.5%，报每吨2,283美元，受累于技术因素驱动的交易。

Liffe指标9月可可期货合约 回落25英镑，或1.6%，报每吨1,544英镑。(完)

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