纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跌至逾三年低位，期糖上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五延续跌势，下滑至逾三年低位，因电脑程式交易商持续卖出，而原糖期货小升，延续上日从2010年来最低位反弹的涨势。
纽约和伦敦可可期货连续第三日下跌，因投资人在可可价格跌穿40日移动均线后继续结清多头头寸。
ICE美国农作物期货市场周一因阵亡将士纪念日休市，将在5月28日常规交易时间重开。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.80美分，或2.2%，收报每磅1.2725美元，稍早跌至1.2680美元的三年新低。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌35美元，或1.8%，报每吨1,952美元。
7月原糖期货 涨0.08美分，或0.5%，收报每磅16.84美分。Liffe-8月白糖期货 收涨1.50美元，或0.3%，收报每吨476.40美元。
ICE-7月可可合约 收跌37美元，或1.6%，报每吨2,246美元。Liffe指标9月可可期货合约 跌18英镑，或1.2%，报每吨1,526英镑。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。