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货币新闻 | 2013年 5月 25日 星期六 03:01 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货跌至逾三年低位，期糖上涨

路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五延续跌势，下滑至逾三年低位，因电脑程式交易商持续卖出，而原糖期货小升，延续上日从2010年来最低位反弹的涨势。

纽约和伦敦可可期货连续第三日下跌，因投资人在可可价格跌穿40日移动均线后继续结清多头头寸。

ICE美国农作物期货市场周一因阵亡将士纪念日休市，将在5月28日常规交易时间重开。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.80美分，或2.2%，收报每磅1.2725美元，稍早跌至1.2680美元的三年新低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌35美元，或1.8%，报每吨1,952美元。

7月原糖期货 涨0.08美分，或0.5%，收报每磅16.84美分。Liffe-8月白糖期货 收涨1.50美元，或0.3%，收报每吨476.40美元。

ICE-7月可可合约 收跌37美元，或1.6%，报每吨2,246美元。Liffe指标9月可可期货合约 跌18英镑，或1.2%，报每吨1,526英镑。(完)
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