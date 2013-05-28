纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至逾三年半低位，可可期货连跌第四天

路透纽约/伦敦5月28日 - 阿拉比卡咖啡期货周二延续大跌走势，下挫至逾三年半低位，因巴西降雨预料将扶助预期丰收的咖啡成长。

可可期货连跌第四天，下滑至数周低位，因科特迪瓦(象牙海岸)天气改善，令可可市场承压。

洲际交易所(ICE)原糖期货在交投震荡中几无变动，因巴西降雨推迟该处的蔗糖收割。主要蔗糖行业协会Unica称，巴西主要蔗糖种植地区的蔗糖产量较上年同期大幅上升140%。

ICE美国农作物期货市场周一因阵亡将士纪念日休市。

ICE-阿拉比卡咖啡期货 下跌0.80美分，或0.6%，收报每磅1.2645美元。该合约稍早跌至1.2580美元，此为近月合约自2009年9月来最低，因供应过剩使市场承压。

巴西蔗糖种植地区迎来大雨，预期将在本周大部份时间持续降雨，短暂干扰了预料丰收的蔗糖收割，同时，降雨为咖啡生长提供最后的提振，令咖啡成熟，可以收割。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌30美元，或1.5%，报每吨1,922美元。

Liffe-9月可可期货 下跌19英镑，或1.2%，至每吨1,507英镑，此为次月合约 自4月15日来最低结算价。

ICE-7月可可合约 下滑41美元，或1.8%，收报每吨2,205美元，此为近月合约自4月8日来最低结算价。

ICE-7月原糖期货 跌0.12美分，或0.7%，收报每磅16.72美分。Liffe-8月白糖期货 收高0.2美元，或0.04%，收报每吨476.60美元。(完)