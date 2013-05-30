纽约期市：阿拉比卡咖啡期货挫至逾三年低位，糖交投震荡

路透纽约/伦敦5月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四仍在下行趋势，挫至逾三年低位，受技术性卖盘打压，而伦敦罗布斯塔咖啡连跌六日，触及五个半月低位。

ICE原糖在交投震荡中走软，在34个月低位附近盘整，可可期货几无变动。

阿拉比卡和罗布斯塔咖啡期货的14日相对强弱指标呈现技术性超卖。

ICE-阿拉比卡咖啡期货 下跌1.75美分，或1.4%，收报每磅1.2585美元，稍早触及2009年9月以来最低1.2520美元。自5月10日该期货已经大跌15%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.3%，报每吨1,884美元，稍早触及1,869美元日内低位，为次月合约自2012年12月来的最低。

ICE-7月原糖期货 小跌0.02美分，或0.1%，收报每磅16.65美分，预期巴西中南部蔗糖丰收，令价格承压。

Liffe-8月白糖合约 升2.60美元，或0.5%，收报每吨478.00美元。

Liffe-9月可可期货 跌5英镑，或0.3%，收报每吨1,505英镑。ICE-7月可可期货 收涨1美元，报每吨2,211美元。(完)