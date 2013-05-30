纽约期市：阿拉比卡咖啡期货挫至逾三年低位，糖交投震荡

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透纽约/伦敦5月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四仍在下行趋势，挫至逾三年低位，受技术性卖盘打压，而伦敦罗布斯塔咖啡连跌六日，触及五个半月低位。
ICE原糖在交投震荡中走软，在34个月低位附近盘整，可可期货几无变动。
阿拉比卡和罗布斯塔咖啡期货的14日相对强弱指标呈现技术性超卖。
ICE-阿拉比卡咖啡期货 下跌1.75美分，或1.4%，收报每磅1.2585美元，稍早触及2009年9月以来最低1.2520美元。自5月10日该期货已经大跌15%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.3%，报每吨1,884美元，稍早触及1,869美元日内低位，为次月合约自2012年12月来的最低。
ICE-7月原糖期货 小跌0.02美分，或0.1%，收报每磅16.65美分，预期巴西中南部蔗糖丰收，令价格承压。
Liffe-8月白糖合约 升2.60美元，或0.5%，收报每吨478.00美元。
Liffe-9月可可期货 跌5英镑，或0.3%，收报每吨1,505英镑。ICE-7月可可期货 收涨1美元，报每吨2,211美元。(完)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选