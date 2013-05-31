纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，周四触及逾三年来最低

路透纽约/伦敦5月31日 - ICE阿拉比卡咖啡期货在周四触及逾三年最低后，周五反弹小涨，因美元削减涨幅。Liffe罗布斯塔咖啡期货也转跌为升。

ICE原糖期货继续下行，盘中跌至三年低位，本月收在2012年8月以来最低。可可期货也走低，因软商品市场全面走软，美元对一篮子货币 走强使可可期货进一步承压。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.20美分，或1%，报每磅1.2705美元。该合约本月收跌5.9%，为2012年11月以来最大月度跌幅。

交易所数据显示，5月30日未平仓合约小增839口，至179,018口，为2008年3月以来最高。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,893美元，周四触及次月合约2012年12月以来的最低水平1,869美元。该合约本月收跌5.7%，为2012年10月以来最低水平。

ICE-7月原糖期货 小跌0.1美分，或0.6%，收报每磅16.55美分，盘中跌至近月合约自2010年7月以来最低16.52美元。该合约本月收跌6.3%，为2012年8月以来最大单月跌幅。

Liffe-8月白糖期货 收跌70美元，或0.1%，收报每吨477.30美元。该合约本月收跌5.5%。

ICE-7月可可合约 收跌20美元，或0.9%，报每吨2,191美元。该合约 本月回落7.5%，为12月以来最差月度表现。

Liffe-9月可可期货合约 收跌9英镑，或0.6%，报每吨1,496英镑。(完)