纽约期市：阿拉比卡咖啡期货上扬，周四触及逾三年来最低

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦5月31日 - ICE阿拉比卡咖啡期货在周四触及逾三年最低后，周五反弹小涨，因美元削减涨幅。Liffe罗布斯塔咖啡期货也转跌为升。
ICE原糖期货继续下行，盘中跌至三年低位，本月收在2012年8月以来最低。可可期货也走低，因软商品市场全面走软，美元对一篮子货币 走强使可可期货进一步承压。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.20美分，或1%，报每磅1.2705美元。该合约本月收跌5.9%，为2012年11月以来最大月度跌幅。
交易所数据显示，5月30日未平仓合约小增839口，至179,018口，为2008年3月以来最高。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,893美元，周四触及次月合约2012年12月以来的最低水平1,869美元。该合约本月收跌5.7%，为2012年10月以来最低水平。
ICE-7月原糖期货 小跌0.1美分，或0.6%，收报每磅16.55美分，盘中跌至近月合约自2010年7月以来最低16.52美元。该合约本月收跌6.3%，为2012年8月以来最大单月跌幅。
Liffe-8月白糖期货 收跌70美元，或0.1%，收报每吨477.30美元。该合约本月收跌5.5%。
ICE-7月可可合约 收跌20美元，或0.9%，报每吨2,191美元。该合约 本月回落7.5%，为12月以来最差月度表现。
Liffe-9月可可期货合约 收跌9英镑，或0.6%，报每吨1,496英镑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。