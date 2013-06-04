版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 02:46 BJT

纽约期市：ICE原糖跌至三年低位，Liffe白糖期货上涨

路透纽约/伦敦6月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至三年低位，因主要出产国巴西丰产及巴西里尔走软打压，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货则小涨，因墨西哥运输问题支撑现货价格。

ICE阿拉比卡咖啡期货下滑，徘徊在逾三年低点附近，可可期货因投资人重新买入而上涨。

ICE-7月原糖期货 小跌0.05美分，或0.3%，收报每磅16.38美分，盘中跌至16.32美元的三年低点。

巴西货币走软令巴西生产商更有兴趣出售美元计价的糖和咖啡。

Liffe-8月白糖期货 收高0.80美元，或0.2%，收报每吨476.90美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低1.35美分，或1%，报每磅1.2765美元。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡 收低10美元，或0.5%，报每吨1,904美元。

ICE-7月可可合约 升37美元，或1.6%，报每吨2,283美元，Liffe-9月可可期货合约 收高20英镑，或1.3%，报每吨1,530英镑。（完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐