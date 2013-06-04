纽约期市：ICE原糖跌至三年低位，Liffe白糖期货上涨

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透纽约/伦敦6月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至三年低位，因主要出产国巴西丰产及巴西里尔走软打压，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货则小涨，因墨西哥运输问题支撑现货价格。
ICE阿拉比卡咖啡期货下滑，徘徊在逾三年低点附近，可可期货因投资人重新买入而上涨。
ICE-7月原糖期货 小跌0.05美分，或0.3%，收报每磅16.38美分，盘中跌至16.32美元的三年低点。
巴西货币走软令巴西生产商更有兴趣出售美元计价的糖和咖啡。
Liffe-8月白糖期货 收高0.80美元，或0.2%，收报每吨476.90美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低1.35美分，或1%，报每磅1.2765美元。
Liffe-9月罗布斯塔咖啡 收低10美元，或0.5%，报每吨1,904美元。
ICE-7月可可合约 升37美元，或1.6%，报每吨2,283美元，Liffe-9月可可期货合约 收高20英镑，或1.3%，报每吨1,530英镑。（完)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。