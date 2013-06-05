纽约期市：ICE原糖和咖啡接近三年低位，因供应压力和巴西雷亚尔下跌

路透纽约/伦敦6月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三原糖几无变动，略高于上日触及的三年低位，而ICE阿拉比卡咖啡迫近上周触及的三年低位，两者均跟随走势波动的巴西雷亚尔下跌，且巴西蔗糖及咖啡供应充足也打压市场。

ICE可可期货连升第三日，受技术因素支撑，且消息称安特卫普仓库一些可可受水浸损害后，部份市场人士忧虑供应。

ICE-7月原糖期货 收在每磅16.38美分，接近周二触及的三年低位16.32美分，且预期巴西出口强劲，也令市场承压。

交易员说，市场交投震荡，跟随巴西雷亚尔 走势，雷亚尔抹去早盘升幅，波动率急升，此前巴西政府取消在大约两年前针对阻止汇市投机性活动所实施的金融税。

交易员说，雷亚尔近日走弱，吸引了巴西生产商出售美元计价商品，包括糖和咖啡。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 收高0.90美元，或0.2%，收报每吨477.80美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低0.2美分，或0.2%，报每磅1.2745美元，扭转稍早升幅，且接近上周触及2009年9月来最低的1.2505美元。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡 收低25美元，或1.3%，报每吨1,879美元。

ICE-7月可可合约 升25美元，或1.1%，报每吨2,308美元，Liffe-9月可可期货合约 收高16英镑，或1%，报每吨1,546英镑。（完)