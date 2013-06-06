纽约期市：ICE原糖及咖啡期货上涨，因美元走软带来支撑

路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周四放量上涨，因美元走软提供支持，但价格从近期触及的三年低位反弹的幅度有限，因预料巴西的甘蔗及咖啡豆供应充足。

ICE可可期货录得连续第四日上涨，受技术性买盘带动。

ICE-7月原糖期货 收高0.10美分，或0.6%，结算价报每磅16.48美分，成交放量，从周二触及的三年低位16.32美分小幅反弹，因预料巴西供应充裕。

美元兑一篮子货币 下挫。美元走软使以美元计价的原林料对持有其他货币的投资人来说较便宜。

受展期交易提振，原糖成交放量。汤森路透初步数据显示，成交量约为186,000口，30日均值为略低于89,000口。

ICE原糖期货未平仓合约周三攀升至逾五年来最高水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 收高4.70美元，或1%，收报每吨482.50美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 升2美分，或1.6%，收报每磅1.2945美元，为近月合约 自5月初来最大单日升幅。

交易员称，美元走软及回补空头推高市场。

汤森路透初步数据显示，成交量总计46,000口，较30日均值约23,000口多一倍。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡 收升2美元，或0.1%，报每吨1,881美元，扭转稍早跌势。

ICE-7月可可合约 升55美元，或2.4%，报每吨2,363美元，交易员说，该合约升穿在2,340美元的技术阻力，触动止损买单，带动涨势。

Liffe-9月可可期货合约 收高17英镑，或1.1%，报每吨1,563英镑。（完)