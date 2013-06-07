纽约期市：ICE原糖和咖啡期货走低，因巴西雷亚尔走软且供应充裕

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦6月7日 - ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货周五走低，仍接近近期触及的三年低位，均受累于巴西雷亚尔走软和该国供应充裕。
ICE可可期货小涨，受技术性交易推动，本周录得8月以来最大单周涨幅。
交易商称，本周原糖和阿拉比卡咖啡价格受汇市波动驱动，两间市场均处于长期下行趋势中，因供应充裕，技术信号利空。
巴西雷亚尔兑美元 走软，因周四标普将巴西长期评级从稳定调降至负面。
交易商交称，雷亚尔走软鼓励巴西生产商卖出以美元计价的商品。
ICE-7月原糖期货 小跌0.05美分，或0.3%，收报每磅16.43美分。本周回落0.7%，连跌第五周。
Liffe-8月白糖期货 收跌1.10美元，或0.2%，报每吨481.40美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.5美分，或1.9%，报每磅1.2695美元，距离上周触及的逾三年低位1.2505美元不远。本周，该合约小跌0.1%，连跌第四周。
9月罗布斯塔咖啡期货 跌18美元，或1%，收报每吨1,863美元。
ICE-7月可可期货 小涨1美元，或0.04%，收报每吨2,364美元。该合约本周急升8%。
Liffe-9月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,560英镑。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。