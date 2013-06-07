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市场报道 | 2013年 6月 8日 星期六 03:47 BJT

纽约期市：ICE原糖和咖啡期货走低，因巴西雷亚尔走软且供应充裕

路透纽约/伦敦6月7日 - ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货周五走低，仍接近近期触及的三年低位，均受累于巴西雷亚尔走软和该国供应充裕。

ICE可可期货小涨，受技术性交易推动，本周录得8月以来最大单周涨幅。

交易商称，本周原糖和阿拉比卡咖啡价格受汇市波动驱动，两间市场均处于长期下行趋势中，因供应充裕，技术信号利空。

巴西雷亚尔兑美元 走软，因周四标普将巴西长期评级从稳定调降至负面。

交易商交称，雷亚尔走软鼓励巴西生产商卖出以美元计价的商品。

ICE-7月原糖期货 小跌0.05美分，或0.3%，收报每磅16.43美分。本周回落0.7%，连跌第五周。

Liffe-8月白糖期货 收跌1.10美元，或0.2%，报每吨481.40美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.5美分，或1.9%，报每磅1.2695美元，距离上周触及的逾三年低位1.2505美元不远。本周，该合约小跌0.1%，连跌第四周。

9月罗布斯塔咖啡期货 跌18美元，或1%，收报每吨1,863美元。

ICE-7月可可期货 小涨1美元，或0.04%，收报每吨2,364美元。该合约本周急升8%。

Liffe-9月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,560英镑。
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