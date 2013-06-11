纽约期市：ICE咖啡期货上涨但仍处于下行通道，原糖和可可合约则略微收低

路透纽约/伦敦6月10日 - 阿拉比卡咖啡期货周一上涨。对于因供过于求而长期偏向下档的市场来说，这波涨势被视作短期上扬。

原糖和可可收盘时双双跌至平盘略下方，盘后也守在这较低的水平。尽管原糖合约是长期下行趋势中的下跌，但可可合约小跌则是对6月初开始的一波涨势进行整理。

交易员表示，阿拉比卡咖啡受空仓回补提振，上周五合约的疲软表现几乎没有带来持续卖盘。

“(咖啡)未持续下行，近期空仓出现一些回补，”一名伦敦经纪商表示。

交易员表示，尽管咖啡合约周一上涨，但阿拉比卡咖啡和原糖价格仍处于长期下行通道，后两者近来均跌至约三年来最低点。

洲际交易所(ICE)7月阿拉比卡咖啡合约 收高1.80美分，约1.45%，报每磅1.2875美元。5月31日时合约曾跌至每磅1.2505美元，为2009年9月以来近月合约的最低水平。

9月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元，或0.32%，收报每吨1,857美元。

ICE原糖期货在平盘水准上下波动，ICE-7月原糖合约 收跌0.05美分，报每磅16.38美分。该合约上周跌至16.32美分，为2010年7月来近月合约的最低水平。

尽管价格区间交投符合原糖合约近来的模式，但Newedge USA经纪部门高管Michael McDougall表示，有利天气会打压价格。

Liffe-8月白糖期货 下跌2.20美元，或0.45%，收报每吨479.2美元。

ICE可可合约涨跌不一。指标ICE9月合约 收平于每吨2,368美元，Liffe-9月可可期货 则收低1美元，或0.06%，报每吨1,559英镑。(完)

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