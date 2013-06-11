纽约期市：ICE原糖期货缩减跌幅，因巴西产业集团报告显示糖压榨量大跌

路透纽约6月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二缩减稍早跌幅，此前市场期待已久的巴西甘蔗产业集团Unica报告显示糖压榨量大跌，在5月下半月工厂更青睐生产乙醇，而不是蔗糖。

但糖价未能上涨，因Unica也表示，随着天气转干，预计6月份巴西甘蔗压榨将恢复迅速。

阿拉比卡咖啡期货因供应过剩而承压走软，ICE可可期货因作物天气有利而下滑。

ICE-7月原糖期货 收低0.09美分，报16.29美分，稍早低见16.18美分，为2010年7月来近月合约最低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下跌2.80美元，或0.58%，收报每吨476.40美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡合约 收低1.05美分，约0.82%，报每磅1.2770美元。5月31日时合约曾跌至每磅1.2505美元，为2009年9月以来近月合约的最低水平。

9月罗布斯塔咖啡期货 跌35美元，或1.92%，收报每吨1,822美元。

指标ICE9月合约 跌4美元，报每吨2,364美元，Liffe-9月可可期货 则收低5英镑，或0.32%，报每吨1,554英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)