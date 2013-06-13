纽约期市：ICE原糖期货在跌至近三年低点后受有限的空头回补带动小涨

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透纽约/伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四小涨，在一度挫至三年低点后受有限的空头回补带动。稍早因预期全球糖供应连续第三年过剩，原糖期货大跌。
ICE阿拉比卡咖啡期货小涨，昨日也跌至逾三年低点，但ICE可可期货则录得1月来最大单日跌幅。
ICE-7月原糖期货 收高0.03美分或0.2%，报16.24美分，稍早低见16.17美分，为2010年7月来近月合约最低位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货 下跌1.80美元，或0.4%，收报每吨473.30美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡合约 收高0.95美分，或0.8%，报每磅1.2540美元。昨日曾跌至每磅1.2280美元，为2009年9月以来最低水平。
9月罗布斯塔咖啡期货 跌49美元，或2.8%，收报每吨1,731美元。
指标ICE-9月合约 跌68美元，或2.9%，报每吨2,310美元，Liffe-9月可可期货 则收低40英镑，或2.6%，报每吨1,513英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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