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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 02:44 BJT

纽约期市：ICE可可连跌第三天，原糖小升

路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌，因技术性卖盘，录得逾一年来最大三日跌幅，ICE原糖期货小幅上涨，交投放量。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货从2010年10日来最低位反弹，之后持稳，ICE阿拉比卡咖啡期货小幅收低，从上周触及的逾三年低位有所反弹。

伦敦和ICE可可期货连跌第三天，录得2012年3月来最大三日跌幅，因投机者持续结清多头头寸。

Liffe-9月可可期货 收低22英镑，或1.5%，报每吨1,452英镑，为次月合约自4月5日来最低收位。

ICE-9月可可期货合约 跌38美元，或1.7%，报每吨2,215美元，此为次月合约自5月31日来最低结算价。

ICE-7月原糖期货 收高0.15美分或0.9%，报16.93美分。LIFFE-8月白糖期货 攀升7.60美元，或1.6%，收报每吨492.00美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 持平在每吨1,764美元。ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收低0.55美分，或0.4%，报每磅1.2325美元。(完)

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