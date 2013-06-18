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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 02:50 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡触及近四年低位后转跌为升

路透纽约/伦敦6月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二小升，受技术型交易带动，此前触及近四年最低，尽管阿拉比卡咖啡期货仍然承压，因巴西雷亚尔走软及预期供应充足。

ICE原糖期货放量下跌，ICE可可期货下滑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.2350美元。

交易员说，该合约稍早下滑至2009年9月来最低位的1.2215美元，引发空头回补。

交易员表示，巴西雷亚尔走软打压咖啡及期糖市场。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.1%，报每吨1,763美元。

ICE-7月原糖期货 收低0.17美分或1%，报16.76美分。

生产商卖出令价格承压，全球最大蔗糖出产国巴西出产急增，且令市场预期另一年供应过剩。

LIFFE-8月白糖期货 跌2.60美元，或0.5%，收报每吨489.40美元。

ICE-9月可可期货合约 跌5美元，或0.2%，报每吨2,210美元。Liffe-9月可可期货 收盘持平在每吨1,452英镑。(完)

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