纽约期市：ICE咖啡和原糖期货录得年内最大单日跌幅，跟随市场普跌之势

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四下挫至近四年低位，录得去年7月来最大单日跌幅，而原糖期货今日跌幅为去年10月来最大，受累于巴西雷亚尔下跌及商品和金融市场全线遭遇抛售。
ICE可可期货跌至两个月低点，因全球市场跌幅扩大。
交易员说，ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货均录得今年最大单日跌幅，跟随巴西雷亚尔 走低之势。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激计划规模及数据直指中国经济增长放缓后，债市、股市和商品市场受到重创。
ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收跌6美分，或4.8%，报每磅1.1835美元，录得7月底以来最大单日跌幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑59美元，或3.3%，报每吨1,736美元。
ICE-7月原糖期货 急跌0.59美分或3.5%，报磅16.38美分。
LIFFE-8月白糖期货 跌7.70美元，或1.6%，收报每吨488.10美元，录得两个月来最大单日跌幅。
ICE-9月可可期货合约 下跌59美元，或2.7%，报每吨2,157美元。
Liffe-9月可可期货 收低17英镑，或1.2%，收报每吨1,431英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)