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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 03:11 BJT

纽约期市：ICE咖啡和原糖期货录得年内最大单日跌幅，跟随市场普跌之势

路透纽约6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四下挫至近四年低位，录得去年7月来最大单日跌幅，而原糖期货今日跌幅为去年10月来最大，受累于巴西雷亚尔下跌及商品和金融市场全线遭遇抛售。

ICE可可期货跌至两个月低点，因全球市场跌幅扩大。

交易员说，ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货均录得今年最大单日跌幅，跟随巴西雷亚尔 走低之势。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激计划规模及数据直指中国经济增长放缓后，债市、股市和商品市场受到重创。

ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收跌6美分，或4.8%，报每磅1.1835美元，录得7月底以来最大单日跌幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑59美元，或3.3%，报每吨1,736美元。

ICE-7月原糖期货 急跌0.59美分或3.5%，报磅16.38美分。

LIFFE-8月白糖期货 跌7.70美元，或1.6%，收报每吨488.10美元，录得两个月来最大单日跌幅。

ICE-9月可可期货合约 下跌59美元，或2.7%，报每吨2,157美元。

Liffe-9月可可期货 收低17英镑，或1.2%，收报每吨1,431英镑。(完)

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