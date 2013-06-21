纽约期市：ICE期糖和可可大跌后反弹盘整

路透纽约/伦敦6月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在上日跌至四年低位后在较高水平盘整，交投清淡，因投资人纠结于美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策前景改变，商品市场受创。

ICE美国原糖期货攀升，但仍留守在上日交投区间内，ICE和伦敦可可均几无变动，此前下挫至多个月低位。

ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收高0.95美分，或0.8%，报每磅1.1930美元，距离周四触及2009年7月来最低水平1.1710美元不远。

“阿拉比卡咖啡昨日受创。今日市场略为反弹，可能在疗伤，”一咖啡期货经纪说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元，或0.4%，报每吨1,743美元。

ICE-7月原糖期货 大涨0.36美分或2.2%，报每磅16.74美分。

LIFFE-8月白糖期货 收高8.40美元，或1.7%，收报每吨496.50美元。

ICE-9月可可期货合约 下跌6美元，或0.3%，报每吨2,151美元，此前触及次月合约自4月8日来最低的2,145美元。

Liffe-9月可可期货 收升6英镑，或0.4%，收报每吨1,437英镑，此前下挫至3月18日来最低的1,425英镑。(完)

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