纽约期市：可可续跌且创多个月低位，ICE原糖上涨

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦6月24日 - 洲际交易所(ICE)和伦敦可可周一跌至多个月低位，交易员说，因在价格跌穿关键技术水平后，基金继续结清多头头寸。
ICE和伦敦期糖及咖啡从多年低位反弹，没有跟随商品市场普遍下跌之势，因巴西降雨令收割变得繁杂。
ICE-9月可可期货合约 下跌2美元，或0.1%，报每吨2,149美元，略高于稍早触及的两个半月低位2,135美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 下跌9英镑，或0.6%，收报每吨1,428英镑，稍早下挫至3月初来最低的1,420英镑。
ICE-7月原糖期货 大涨0.27美分或1.6%，收报每磅17.01美分。
LIFFE-8月白糖期货 收高14.40美元，或2.9%，收报每吨510.90美元，此前触及513.90美元的三个月高位。
ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收高0.85美分，或0.7%，报每磅1.2015美元，交易员说，巴西迎来不利收割的降水，对市场提供一些支撑。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元，或1%，报每吨1,761美元(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。