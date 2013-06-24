纽约期市：可可续跌且创多个月低位，ICE原糖上涨

路透纽约/伦敦6月24日 - 洲际交易所(ICE)和伦敦可可周一跌至多个月低位，交易员说，因在价格跌穿关键技术水平后，基金继续结清多头头寸。

ICE和伦敦期糖及咖啡从多年低位反弹，没有跟随商品市场普遍下跌之势，因巴西降雨令收割变得繁杂。

ICE-9月可可期货合约 下跌2美元，或0.1%，报每吨2,149美元，略高于稍早触及的两个半月低位2,135美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 下跌9英镑，或0.6%，收报每吨1,428英镑，稍早下挫至3月初来最低的1,420英镑。

ICE-7月原糖期货 大涨0.27美分或1.6%，收报每磅17.01美分。

LIFFE-8月白糖期货 收高14.40美元，或2.9%，收报每吨510.90美元，此前触及513.90美元的三个月高位。

ICE-9月阿拉比卡咖啡合约 收高0.85美分，或0.7%，报每磅1.2015美元，交易员说，巴西迎来不利收割的降水，对市场提供一些支撑。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元，或1%，报每吨1,761美元(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)