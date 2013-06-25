版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 03:29 BJT

纽约期市：ICE可可期货上扬，在寻获技术性支撑后反弹

路透纽约6月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二上扬，在昨日触及两个半月低位后，今日寻获技术支撑，从而逆转跌势。原糖期货连续第三日小涨，受助于主要种植国巴西的天气状况不利于收割。

ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，但盘中表现不一，距离因预期供应充裕而触及的近四个月低位不远。

ICE-9月可可期货合约 收涨14美元，或0.7%，报每吨2,163美元。该合约在上日触及两个半月低位2,135美元后，今日寻获技术支撑。

市场人士将近期的跌势归因于非贸易交易商结清多头头寸。

Liffe-9月可可合约 上扬10英镑，或0.7%，收报每吨1,438英镑，稍早跌至3月初以来该合约最低1,419英镑。

ICE-7月原糖合约 收涨0.06美分，或0.4%，报每磅17.07美分，收盘价略低于17.08美分的技术阻力位。

Liffe-8月白糖合约 延续涨势，收涨6.60美元，或1.3%，报每吨517.50美元，因现货需求强劲。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.4美分，或0.3%，报每磅1.2055美元，整日表现不一。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.7%，报每吨1,749美元。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐