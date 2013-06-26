纽约期市：ICE原糖和咖啡期货下跌，且接近数年低位

路透纽约/伦敦6月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌，因交易员聚焦在7月合约接近到期，而伦敦8月白糖合约较10月合约溢价急升至近一年最高。

ICE阿拉比卡咖啡期货周三下跌，仅略高于近期触及的数年低位，因美元指数 上涨。

伦敦可可期货跳涨，受助于英镑走软，ICE可可期货几无变动，在周一下挫至两个月低位后盘整。

ICE-7月原糖合约 收低0.06美分，或0.4%，报每磅17.01美分。

交易员聚焦在周五到期的ICE-7月原糖期货合约，部份人士预期将有大量交割，可能包括墨西哥糖，墨西哥糖大量供应过剩。

因全球供应过多，原糖期货交投在6月13日触及的三年低位16.17美分上方。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 上涨0.30美元，或0.1%，报每吨517.80美元。

近月白糖期货较10月合约溢价收窄，此前溢价扩宽至约一年来最宽的31.70美元，引发传闻在ICE原糖周五到期，可能有墨西哥糖交割。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.10美分，或1.7%，报每磅1.1845美元。

价格距离6月20日次月合约触及2009年7月来最低的1.1710美元不远，因巴西小年作物丰收，令价格承压。

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.4%，报每吨1,725美元。

Liffe-9月可可合约 上扬16英镑，或1.1%，收报每吨1,454英镑。ICE-9月可可期货合约 收涨2美元，报每吨2,165美元。(完)