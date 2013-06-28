纽约期市：ICE原糖期货下滑至近三年低位，咖啡期货也下跌

路透纽约/伦敦6月28日 - 洲际交易所(ICE)近月原糖期货合约周五在到期前一度跌至近三年最低，较10月原糖合约的大幅度贴水一度走宽，因市场传闻7月合约交割兴致减退。

ICE阿拉比卡咖啡期货也下跌，因咖啡种植国的货币走软拖累市场，可可期货逆势而动，小幅上升，受加工企业和基金买盘支撑。

ICE-7月原糖合约 收低0.09美分，或0.5%，报每磅16.38美分，此前一度下挫2.7%至16.02美分，此为近月合约自2010年7月来最低水平。交易数据显示，7月未平仓合约周四急跌21,831口，至7,724口。交投最活跃的10月原糖合约 也下滑0.09美分，报16.92美分。

7月原糖合约较10月合约贴水收盘报0.45美分，此前一度走宽至0.88美分，周四收盘报0.52美分。

一些欧洲交易商预期可能有50万吨7月合约交割，属中等规模，产地包括巴拉那瓜、巴西、中美国家及阿根廷。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收跌5.50美元，或1.1%，报每吨502.30美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.50美分，或1.2%，报每磅1.2040美元。

下周ICE美国农产品期货市场交易日减少，市场因7月4日独立纪念日假期休市，将在周五1200 GMT重开。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收升14美元，或0.8%，报每吨1,759美元。

ICE-9月可可期货合约 收高16美元，或0.7%，报每吨2,164美元。Liffe-9月可可合约 上涨9英镑，或0.6%，收报每吨1,458英镑。(完)