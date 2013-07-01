纽约期市：ICE原糖期货连跌四日，阿拉比卡咖啡期货上涨

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透纽约/伦敦7月1日 - 洲际交易所(ICE)近月原糖期货合约周一连续第四个交易日下滑，但仍在近期触及的三年低点上方，因市场认为周五到期的7月合约交割量小是利空的。
ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨，徘徊在四年低点上方，因咖啡种植国货币走软，吸引农户抛出，使市场脱离日高。可可期货下滑，因主要产国象牙海岸作物生长状况改善。
ICE-10月原糖合约 收低0.23美分，或1.4%，报每磅16.69美分，其较次月合约SB-1=R的折让继续扩大，达到2012年9月来最大的0.86美分，之前一个交易日报0.45美分。
ICE数据显示，7月原糖合约交割量总计144,026吨或2,835口，为七年来7月合约交割最低水准。
交易员表示，交割不活跃令市场承压，7月合约较10月合约的大幅折让鼓励许多投资人将合约展期至10月。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收跌2.50美元，或0.5%，报每吨499.80美元。
本周ICE美国农产品期货市场交易日减少，市场因7月4日独立纪念日假期休市，将在周五1200 GMT重开。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.20美分，或1%，报每磅1.2160美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收升26美元，或1.5%，报每吨1,785美元。
ICE-9月可可期货合约 收低5美元，或0.2%，报每吨2,159美元。Liffe-9月可可合约 跌6英镑，或0.4%，收报每吨1,452英镑。(完)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。