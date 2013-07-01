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货币新闻 | 2013年 7月 2日 星期二 02:45 BJT

纽约期市：ICE原糖期货连跌四日，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦7月1日 - 洲际交易所(ICE)近月原糖期货合约周一连续第四个交易日下滑，但仍在近期触及的三年低点上方，因市场认为周五到期的7月合约交割量小是利空的。

ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨，徘徊在四年低点上方，因咖啡种植国货币走软，吸引农户抛出，使市场脱离日高。可可期货下滑，因主要产国象牙海岸作物生长状况改善。

ICE-10月原糖合约 收低0.23美分，或1.4%，报每磅16.69美分，其较次月合约SB-1=R的折让继续扩大，达到2012年9月来最大的0.86美分，之前一个交易日报0.45美分。

ICE数据显示，7月原糖合约交割量总计144,026吨或2,835口，为七年来7月合约交割最低水准。

交易员表示，交割不活跃令市场承压，7月合约较10月合约的大幅折让鼓励许多投资人将合约展期至10月。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收跌2.50美元，或0.5%，报每吨499.80美元。

本周ICE美国农产品期货市场交易日减少，市场因7月4日独立纪念日假期休市，将在周五1200　GMT重开。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.20美分，或1%，报每磅1.2160美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收升26美元，或1.5%，报每吨1,785美元。

ICE-9月可可期货合约 收低5美元，或0.2%，报每吨2,159美元。Liffe-9月可可合约 跌6英镑，或0.4%，收报每吨1,452英镑。(完)
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