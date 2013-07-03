纽约期市：ICE可可期货因回补空头上涨，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦7月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三录得近三个月来最大单日升幅，受助于技术性买盘，而ICE阿拉比卡咖啡下滑，跌幅为两周来最大，因最大咖啡种植国巴西卖出，使该合约曾跌至近四年低位。

ICE原糖期货连续第六日收低，在近期触及的近三年低位附近盘整。

ICE-9月可可期货合约 收高52美元，或2.4%，报每吨2,230美元，录得4月初来最大单日升幅。该合约在升穿2,200美元附近的技术阻力位后引发止损买单。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可合约 涨24英镑，或1.6%，收报每吨1,498英镑，交易员称，该合约升穿关键阻力位1,490英镑，改善技术前景。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.95美分，或2.4%，报每磅1.2140美元，为次月合约自6月20日来最大单日跌幅。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收低14美元，或0.8%，报每吨1,810美元。

ICE-10月原糖合约 收低0.11美分，或0.7%，报每磅16.42美分。