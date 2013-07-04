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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 01:29 BJT

伦敦期市：伦敦白糖下滑，可可延续涨势

路透伦敦7月4日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖周四小跌，市场延续因作物前景改善及巴西雷亚尔走软带动的近期跌势。

可可期货上涨，因技术因素推动升势，罗布斯塔咖啡小幅收高，市场交投疏落，因美国独立日假期，美国软商品市场休市。

“巴西雷亚尔继续走弱及印度雨季开局良好，仍然是推动全球糖价的关键因素，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Luke Mathews在研究报告说。

LIFFE-8月白糖合约 收低1.10美元，或0.2%，收报每吨496.30美元。

伦敦9月可可合约 涨34英镑，或2.3%，收报每吨1,532英镑，扩大升势，受技术性买盘带动。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收升10美元，或0.5%，报每吨1,820美元。(完)

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