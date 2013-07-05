纽约期市：ICE可可期货触及两周高位后由升转跌

路透纽约/伦敦7月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五收低，因在价格触及两周高位后有技术性卖出，且因美元走强，使包括咖啡在内的一系列商品承压。

ICE原糖期货连跌第六日，接近三年低位。

ICE-9月可可期货合约 收低26美元，或1.2%，报每吨2,230美元，回吐本周的一半涨幅。

市场人士认为ICE可可超卖，令价格从上周五触及的三个月低位2,129美元反弹。但今日早盘价格升至6月17日以来最高2,250美元的阻力水平后，卖盘出现。

“在价格触及该水平后，没有跟进买盘，”Vision Financial Markets软商品分析师Boyd Cruel说。

“美元上涨也是可可下跌的原因之一。美元走强，令商品市场受压，”他说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可合约 下跌6英镑，或0.4%，收报每吨1,526英镑，盘中触及次月合约自6月12日来最高位1,547英镑。

ICE-10月原糖合约 收低0.16美分，或1%，报每磅16.26美分。

LIFFE-10月白糖合约 下滑2.30美元，或0.5%，收报每吨472.80美元

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.12%，报每磅1.2125美元。