纽约期市：ICE可可期货触及两周高位后由升转跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦7月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五收低，因在价格触及两周高位后有技术性卖出，且因美元走强，使包括咖啡在内的一系列商品承压。
ICE原糖期货连跌第六日，接近三年低位。
ICE-9月可可期货合约 收低26美元，或1.2%，报每吨2,230美元，回吐本周的一半涨幅。
市场人士认为ICE可可超卖，令价格从上周五触及的三个月低位2,129美元反弹。但今日早盘价格升至6月17日以来最高2,250美元的阻力水平后，卖盘出现。
“在价格触及该水平后，没有跟进买盘，”Vision Financial Markets软商品分析师Boyd Cruel说。
“美元上涨也是可可下跌的原因之一。美元走强，令商品市场受压，”他说。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可合约 下跌6英镑，或0.4%，收报每吨1,526英镑，盘中触及次月合约自6月12日来最高位1,547英镑。
ICE-10月原糖合约 收低0.16美分，或1%，报每磅16.26美分。
LIFFE-10月白糖合约 下滑2.30美元，或0.5%，收报每吨472.80美元
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.12%，报每磅1.2125美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.60%，报每吨1,809美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。