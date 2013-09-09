纽约期市：可可期货收低，在略低于一年高位处盘整

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透纽约/伦敦9月9日 - 洲际交易所(ICE)和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周一下跌，在略低于上周触及的一年高位的水平盘整，因最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气改善，而原糖延续涨势，触及三周高位，因需求强于预期。
ICE阿拉比卡咖啡期货在交投清淡中小升，距离上周触及的四年低位不远。
ICE-12月可可期货 下跌10美元，或0.4%，收报每吨2,554美元，低于上周五触及的一年高位2,583美元。
Liffe-12月可可期货 收低15英镑，或0.9%，报每吨1,685英镑，跌至周五触及的一年高位1,707英镑之下。
ICE-10月原糖合约 涨0.22美分，或1.3%，收报每磅17.01美分。LIFFE-10月白糖合约 上涨3.30美元，或0.7%，报每吨496.10美元。该合约周五到期。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.20美分或0.2%，收报每磅1.1805美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,758美元。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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