纽约期市：ICE可可期货触及一年高位，阿拉比卡咖啡上涨

路透纽约/伦敦9月11日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周周三触及一年高位，受投机客买盘带动，阿拉比卡咖啡期货上涨，录得7月来最大单日涨幅，因担忧最大咖啡豆种植国巴西天气乾燥可能导致咖啡产量下降，引发回补空头。

ICE原糖期货收低，之前受技术交易推动触及四个月高位，成交量为2008年1月来最高。

ICE-12月可可期货 上扬1美元，或0.04%，收报每吨2,571美元。

该次月合约在触及一年高位2,599美元和接近心理阻力位2,600美元后，缩减涨幅。

在西非天气乾燥以及有迹象显示需求高于预期的背景下，投机性买盘推高可可价格。

上周美国政府数据显示，非商业交易商增加其可可期货和期权多头头寸至五年半高位。

尽管如此，高盛分析师维持未来三个月可可价格目标在2,400美元，未来六个月和12个月价格目标在2,500美元。分析师在研究报告中指出，可可库存使用比较高。

Liffe-12月可可期货 下跌4英镑，或0.2%，收报每吨1,684英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跳涨4.15美分，或3.6%，报每磅1.2080美元，为7月来最大单日涨幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 涨22美元，或1.3%，收报每吨1,769美元。

ICE-10月原糖期货 收低0.01美分，或0.06%，报每磅17.17美分，此前触及四个月高位17.33美分，市场套利活动活跃。

Liffe-10月白糖合约 收跌0.80美元，或0.2%，收报每吨497.10美元。(完)