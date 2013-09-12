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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 02:46 BJT

纽约期市：ICE原糖期货终止涨势，可可价格迫近一年高位

路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四几无变动，成交放量，持续一周的涨势失去动能，因预期2013/14年市场仍可能出现全球供应过剩。

可可价格迫近一年高位，因有迹象显示需求改善，而ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，回吐上日录得的涨幅，因对巴西天气乾燥的担忧缓和。

ICE-10月原糖期货 小升0.01美分，报每磅17.18美分。周三高位在17.33美分，此为近月合约的四个月高位，原糖在过去一周上涨约6%。汤森路透初步数据显示，总成交量超过190,000口，为250日均值的约两倍。

“我们认为原糖上涨更多的是因为技术性反弹，而不是一波新涨势的开始，”Diapason Commodities Management交易部主管Romain Lathiere说。

Lathiere称，尽管消费不断上升，但2013/14年市场可能供应过剩，且在17.20-17.40美分之间将遭遇重大阻力。

Datagro商品顾问公司周三表示，2013/14年全球糖供应过剩可能较上年同期下降68%，因全球消费不断增加。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌2.60美元，或0.5%，收报每吨494.50美元

ICE-12月可可期货 上扬20美元，或0.8%，收报每吨2,591美元。LIFFE-12月可可期货 上涨11英镑，或0.6%，收报每吨1,695英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.20美分，或0.2%，报每磅1.2060美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌16美元，或0.9%，收报每吨1,753美元。(完)

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