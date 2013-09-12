纽约期市：ICE原糖期货终止涨势，可可价格迫近一年高位

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四几无变动，成交放量，持续一周的涨势失去动能，因预期2013/14年市场仍可能出现全球供应过剩。
可可价格迫近一年高位，因有迹象显示需求改善，而ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，回吐上日录得的涨幅，因对巴西天气乾燥的担忧缓和。
ICE-10月原糖期货 小升0.01美分，报每磅17.18美分。周三高位在17.33美分，此为近月合约的四个月高位，原糖在过去一周上涨约6%。汤森路透初步数据显示，总成交量超过190,000口，为250日均值的约两倍。
“我们认为原糖上涨更多的是因为技术性反弹，而不是一波新涨势的开始，”Diapason Commodities Management交易部主管Romain Lathiere说。
Lathiere称，尽管消费不断上升，但2013/14年市场可能供应过剩，且在17.20-17.40美分之间将遭遇重大阻力。
Datagro商品顾问公司周三表示，2013/14年全球糖供应过剩可能较上年同期下降68%，因全球消费不断增加。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌2.60美元，或0.5%，收报每吨494.50美元
ICE-12月可可期货 上扬20美元，或0.8%，收报每吨2,591美元。LIFFE-12月可可期货 上涨11英镑，或0.6%，收报每吨1,695英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.20美分，或0.2%，报每磅1.2060美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌16美元，或0.9%，收报每吨1,753美元。(完)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率