纽约期市：ICE可可升至一年高位，咖啡及原糖下跌

投行观点：Exar评级从买入下调至持有--Stifel
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路透纽约/伦敦9月13日 - 洲际交易所(ICE)可可周五上升至一年高位， 因需求改善及西非天气乾燥提供支撑。ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货在本周稍早上涨后因获利了结下跌。
ICE-12月可可期货 上扬10美元，或0.4%，收报每吨2,601美元，此前触及一年高位2,609美元。
次月可可合约连续第二周上涨，且可望本季大涨，因全球主要可可种植地区天气风险溢价上升和需求前景改善，投机者纷纷买入可可。
Marex Spectron周四预期，从10月开始的2013/14作物年全球可可供应短缺134,000吨，今年供应短缺161,000吨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 上涨4英镑，或0.2%，收报每吨1,699英镑。
ICE-10月原糖期货 下跌0.09美分，或0.5%，报每磅17.09美分。
原糖价格回落，因投资人对本周涨势获利了结，而且有贸易卖盘。
LIFFE-10月白糖合约 跌0.9美元，或0.2%，收报每吨493.60美元
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.60美分，或0.5%，报每磅1.20美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,747美元。(完)
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