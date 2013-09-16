纽约期市：ICE可可触及一年高位，因需求前景改善及担忧作物供应

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透纽约/伦敦9月16日 - 洲际交易所(ICE)可可周一触及一年高位，因迹象显示需求改善，且担忧西非可可供应。原糖放量下滑，因期权相关交易及此前投机者大幅降低其空头头寸。
阿拉比卡咖啡期货下跌，因预期越南供应充裕而承压。
ICE-12月可可期货 上扬35美元，或1.3%，收报每吨2,636美元，此前触及一年高位2,642美元。
ICE-3月可可期货 上涨34美元，或1.3%，收报每吨2,640美元，此前触及次月合约的一年高位2,646美元。
经纪表示，如果西非近期降雨持续，黑荚病将可能降低可可产量，使供应忧虑升温。
在供应忧虑下，强于预期的需求导致部份交易商上调对可可供应短缺的预估，且推动投机者增加其多头押注。
美国政府数据周五显示，投机者连续第九周增加ICE可可期货和期权的净多头，至2008年2月来最高水平。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 上涨23英镑，或1.4%，收报每吨1,722英镑。
ICE-10月原糖期货 下跌0.16美分，或0.9%，报每磅16.94美分。LIFFE-12月白糖合约 跌6.30美元，或1.3%，收报每吨485.70美元
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌17美元，或1%，收报每吨1,730美元。ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.75美分，或0.6%，报每磅1.1925美元。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。