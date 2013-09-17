纽约期市：咖啡期货跌至数年低点，因技术性疲弱

路透纽约/伦敦9月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至逾四年最低结算价，受技术性卖压拖累，市场延续其长期熊市。而罗布斯塔咖啡期货也跌至三年低点，受一波自动卖单影响。

ICE可可期货攀升至一年高位，但之后转跌，因升势动能消竭，伦敦可可期货也走软，但需求增强的迹象以及主要出产国西非产区产量忧虑令可可期货没有进一步深跌。

原糖期货连跌第三日，因印度产量前景改善。

软商品市场跟随整体商品市场的走势，汤森路透Jefferies CRB指数 跌约1%，至五周低点，因原油期货下滑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌4.30美分，或3.6%，报每磅1.1495美元，盘中触及2009年7月来最低的1.1425美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 跌49美元，或2.8%，收报每吨1,681美元。在跌穿1,700美元触动止损卖单后，一度触及2010年10月来最低的1,660美元。

ICE-12月可可期货 跌22美元，或0.8%，收报每吨2,614美元，此前触及2012年9月来高位2,648美元。该合约14日相对强弱指标约72，仍属于技术性超买。

LIFFE-12月可可期货 下滑17英镑，或1%，收报每吨1,705英镑。