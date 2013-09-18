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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 03:21 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌至逾四年低位，因巴西收割压力进一步加大

路透纽约/伦敦9月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三进一步下滑，至逾四年最低，因巴西丰产，咖啡豆收割正在展开，为市场带来压力，且在上日阿拉比卡咖啡价格大跌后，卖盘持续。

ICE可可期货小升，因商业卖盘减弱投机者带动的涨势。原糖价格上升，受技术性交易带动。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.05美分，或0.04%，报每磅1.1490美元。

该合约盘中触及每磅1.1395美元，此为2009年7月来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.06%，收报每吨1,680美元。

ICE-12月可可期货 涨9美元，或0.3%，收报每吨2,623美元。LIFFE-12月可可期货 上升7英镑，或0.4%，收报每吨1,712英镑。

ICE-10月原糖期货 涨0.10美分，或0.6%，报每磅16.89美分。LIFFE-12月白糖合约 升0.90美元，或0.2%，收报每吨481.10美元。(完)

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