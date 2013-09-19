纽约期市：ICE原糖受汇率支撑上涨，可可从一年高位回落

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量上升，受助于巴西雷亚尔兑美元上涨令巴西出产商不愿意卖出。可可缩减涨幅，因在触及一年高位后获利了结。
ICE阿拉比卡咖啡从上日触及的四年低位小幅回升，受汇率变动支撑。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)连续第二日上涨，本周一度跌至三年低位。
ICE-10月原糖期货 涨0.28美分，或1.7%，报每磅17.17美分。LIFFE-12月白糖合约 升6.40美元，或1.3%，收报每吨487.50美元。
ICE-12月可可期货 涨7美元，或0.3%，收报每吨2,630美元，此前触及2012年9月来最高的2,657美元。3月可可 盘中触及次月合约的一年高位2,659美元。
LIFFE-3月可可期货 上升1英镑，收报每吨1,685英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 升0.90美分，或0.8%，报每磅1.1580美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 升7美元，或0.4%，收报每吨1,687美元。(完)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。