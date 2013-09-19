纽约期市：ICE原糖受汇率支撑上涨，可可从一年高位回落

路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量上升，受助于巴西雷亚尔兑美元上涨令巴西出产商不愿意卖出。可可缩减涨幅，因在触及一年高位后获利了结。

ICE阿拉比卡咖啡从上日触及的四年低位小幅回升，受汇率变动支撑。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)连续第二日上涨，本周一度跌至三年低位。

ICE-10月原糖期货 涨0.28美分，或1.7%，报每磅17.17美分。LIFFE-12月白糖合约 升6.40美元，或1.3%，收报每吨487.50美元。

ICE-12月可可期货 涨7美元，或0.3%，收报每吨2,630美元，此前触及2012年9月来最高的2,657美元。3月可可 盘中触及次月合约的一年高位2,659美元。

LIFFE-3月可可期货 上升1英镑，收报每吨1,685英镑。