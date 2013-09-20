纽约期市：ICE原糖涨至四个月高位，没有跟随商品市场普跌之势

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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路透纽约/伦敦9月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨至四个月高位，没有跟随商品市场市普跌之势，因预期巴西降水可能拖累蔗糖收割进度，且投机者降低风险而回补空头。
阿拉比卡咖啡期货下跌，维持其长期下行趋势，且接近本周稍早触及的四年低位，因全球供应充裕。可可在上日触及一年高位后，周四在该水平下方盘整。
跟踪19种商品市场表现的汤森路透CRB指数 跌约1%。
ICE-10月原糖期货 涨0.01美分，报每磅17.18美分。本周收涨0.5%，连涨第三周。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖合约 升1.10美元，或0.2%，收报每吨486.40美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.15美分，或1%，报每磅1.1465美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌9美元，或0.5%，收报每吨1,678美元.
ICE-12月可可期货 跌22美元，或0.8%，收报每吨2,608美元。12月可可 跌9英镑，或0.5%，报每吨1,700英镑。(完)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)