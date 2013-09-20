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市场报道 | 2013年 9月 21日 星期六 03:05 BJT

纽约期市：ICE原糖涨至四个月高位，没有跟随商品市场普跌之势

路透纽约/伦敦9月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨至四个月高位，没有跟随商品市场市普跌之势，因预期巴西降水可能拖累蔗糖收割进度，且投机者降低风险而回补空头。

阿拉比卡咖啡期货下跌，维持其长期下行趋势，且接近本周稍早触及的四年低位，因全球供应充裕。可可在上日触及一年高位后，周四在该水平下方盘整。

跟踪19种商品市场表现的汤森路透CRB指数 跌约1%。

ICE-10月原糖期货 涨0.01美分，报每磅17.18美分。本周收涨0.5%，连涨第三周。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖合约 升1.10美元，或0.2%，收报每吨486.40美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.15美分，或1%，报每磅1.1465美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌9美元，或0.5%，收报每吨1,678美元.

ICE-12月可可期货 跌22美元，或0.8%，收报每吨2,608美元。12月可可 跌9英镑，或0.5%，报每吨1,700英镑。(完)
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