纽约期市：ICE可可期货从两年高位回落，原糖期货触及七个月高位

路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一走低，从两年高位回落，因投资者锁定获利，而原糖期货攀升至七个月高位，因降雨导致最大甘蔗种植国巴西最后阶段的甘蔗压榨放缓，以及技术前景改善。

阿拉比卡咖啡期货缩量上扬，受助于空头回补，交易商关注最大咖啡豆种植国巴西的咖啡豆生长和开花情况。

近月ICE-12月可可期货 回落33美元，或1.2%，收报每吨2,713美元。在该合约盘中触及两年高位2,757美元后投资者锁定获利。

根据技术分析进行交易的投资者和基金的抛盘被触发，导致该合约从高位回落。

Liffe-12月可可期货 收跌26英镑，或1.5%，报每磅1,753英镑，盘中攀升至上周五触及的两个月高位1,781英镑附近。

马来西亚可可局公布的数据显示，该国第三季可可压榨同比下降3.1%，至71,150吨，显示需求减少。

交易商预计2013/14年全球会出现大规模供应短缺，支撑市场，限制可可跌幅。

ICE-3月原糖期货 上扬0.12美分，或0.6%，收报每磅19.05美分，盘中触及七个月高位19.11美分。

Liffe-12月白糖期货 收涨1.40美元，或0.3%，报每吨508.10美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.30美分，或0.3%，收报每磅1.17美元。

交投最活跃的Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.06%，报每吨1,734美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.3%，报每吨1,721美元。(完)

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