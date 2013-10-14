纽约期市：ICE可可期货从两年高位回落，原糖期货触及七个月高位

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一走低，从两年高位回落，因投资者锁定获利，而原糖期货攀升至七个月高位，因降雨导致最大甘蔗种植国巴西最后阶段的甘蔗压榨放缓，以及技术前景改善。
阿拉比卡咖啡期货缩量上扬，受助于空头回补，交易商关注最大咖啡豆种植国巴西的咖啡豆生长和开花情况。
近月ICE-12月可可期货 回落33美元，或1.2%，收报每吨2,713美元。在该合约盘中触及两年高位2,757美元后投资者锁定获利。
根据技术分析进行交易的投资者和基金的抛盘被触发，导致该合约从高位回落。
Liffe-12月可可期货 收跌26英镑，或1.5%，报每磅1,753英镑，盘中攀升至上周五触及的两个月高位1,781英镑附近。
马来西亚可可局公布的数据显示，该国第三季可可压榨同比下降3.1%，至71,150吨，显示需求减少。
交易商预计2013/14年全球会出现大规模供应短缺，支撑市场，限制可可跌幅。
ICE-3月原糖期货 上扬0.12美分，或0.6%，收报每磅19.05美分，盘中触及七个月高位19.11美分。
Liffe-12月白糖期货 收涨1.40美元，或0.3%，报每吨508.10美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.30美分，或0.3%，收报每磅1.17美元。
交投最活跃的Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.06%，报每吨1,734美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.3%，报每吨1,721美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编