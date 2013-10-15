纽约期市：糖价因技术性和生产者卖盘而下滑，可可涨至两年高位

路透纽约/伦敦10月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌约2%，因投资人对巴西供应的忧虑缓解，带动一轮生产者和技术性卖盘，使原糖从九个月高位回落，结束三日涨势。

可可期货触及两年新高，因投资人继续担忧科特迪瓦(象牙海岸)可可豆收割，而罗布斯塔咖啡期货下跌。

在近月原糖合约 触及1月来最高19.15美分后，技术性卖盘被触发，期糖涨势迅速被扭转。

原糖价格急速大幅下滑，在1220 GMT，价格在仅30分钟内下挫3%，触及日低18.55美分，当时的成交量占全日总成交量的约三分之一。

在1732 GMT，ICE-3月原糖期货 下跌0.35美分，或1.84%，收报每磅18.70美分。

交易员称，市场是时候修正，因原糖价格近期上涨，受助于巴西降水阻碍蔗糖压榨，令人忧虑巴西产量，且市场传闻印度糖生产商卖出超过10万吨糖，供出口和国内使用后，原糖的卖盘加速。

Liffe-12月白糖期货 收跌8美元，或1.6%，报每吨500.10美元。

近月ICE-12月可可期货 触及两年新高每吨2,770美元，受助于需求稳定。该合约收高47美元，或1.7%，收报每吨2,760美元。

Liffe-3月可可期货 收高27英镑，或1.5%，报每磅1,769英镑，盘中触及2011年9月30日来最高1,774英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.55美分，或0.47%，收报每磅1.1645美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌50美元，或3%，报每吨1,671美元。(完)

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