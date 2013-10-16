纽约期市：ICE可可因获利了结从两年高位回落，期糖上涨

路透纽约/伦敦10月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三从上日触及的两年高位回落，因投资人锁定获利，尽管需求前景改善，引发投资人预期供应短缺将加剧且价格将持续上行。
ICE原糖期货录得两周半来最大涨幅，因价格在周二下跌后进行修正，且因为全球最大蔗糖种植国巴西降水，燃点投资人担忧甘蔗最后阶段的收割。
ICE阿拉比卡咖啡小跌，因诸如巴西和哥伦比亚等主要生产国的供应充裕，令价格承压。
交投最活跃的ICE-12月可可期货 收低13美元，或0.5%，报每吨2,747美元，低于周二触及2,770美元的两年高位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收低5英镑，或0.3%，报每磅1,764英镑，周二上涨至两年高位每吨1,774英镑。
ICE-3月原糖期货 上涨0.31美分，或1.7%，收报每磅19.01美分，抹去了上日录得的多数跌幅。Liffe-12月白糖期货 收高6.80美元，或1.4%，报每吨506.90美元。
交投最活跃的ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.6美分，或0.5%，收报每磅1.1585美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.4%，报每吨1,648美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)