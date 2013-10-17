纽约期市：ICE可可创两年高位，因需求增加和供应紧张

路透纽约/伦敦10月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上涨逾两年高位，因亚洲可可加工数据良好，巩固市场对需求的乐观情绪，且投资人继续忧虑西非供应短缺。

原糖期货小跌，ICE阿拉比卡咖啡期货下滑，尽管美元走低提供支撑。

交投最活跃的ICE-12月可可期货 收高20美元，或0.7%，报每吨2,767美元，此前触及2011年9月来最高的2,776美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收低6英镑，或0.3%，报每磅1,758英镑。

ICE-3月原糖期货 下跌0.01美分，或0.05%，收报每磅19美分。Liffe-12月白糖期货 收低6美元，或0.12%，报每吨506.30美元。

交投最活跃的ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.15美分，或1%，收报每磅1.147美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌15美元，或0.9%，报每吨1,633美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)