纽约期市：ICE原糖急升，因巴西仓库起火重燃供应忧虑

路透纽约/伦敦10月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至一年高位，此前巴西桑托斯(Santos)港口四个仓库起火，影响最大糖出产国巴西主要港口的五分之一月度出口。

可可价格因获利了结下跌，可可近期的涨势推升价格触及两年高位，而咖啡承压。

在关于全球最大糖出产商Copersucar估计30万吨糖起火的消息浮现后，交易商在纽约早盘纷纷回补空头，推动价格劲涨6%，至一年高位20.16美分。

在1812 GMT，ICE-3月原糖期货 上升0.49美分，报每磅19.48美分。近月合约较5月合约 升水为逾0.30美分，较上日多一倍。

Copersucar控制全球的海运糖五分之一，该公司因巴西降水原本已将2013/2014年蔗糖收成预估下调。

一名分析师预期，维修该新扩建的港口可能需要六个月。

“如果起火损毁装船设备，造成的问题更大。较之糖起火，装船设施被烧毁对全球糖市的影响更甚，”Czarnikow董事Toby Cohen说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收涨6.7美元，或1.3%，报每吨513美元。

交投最活跃的ICE-12月可可期货 收低46美元，或1.7%，报每吨2,721美元。

LIFFE-3月可可期货 收低37英镑，或2%，报每磅1,721英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.2美分，或0.17%，收报每磅1.145美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌15美元，或0.9%，报每吨1,618美元。(完)

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