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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 02:28 BJT

纽约期市：原糖从仓库起火带动的涨势中回软，罗布斯塔咖啡触及三年低位

路透纽约/伦敦10月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一收低。上周五急涨6%触及一年高位，因巴西主要的糖仓库起火，引发市场对供应紧张的忧虑。

伦敦罗布斯塔咖啡下挫至三年低点。纽约阿拉比卡咖啡期货进一步跌向上月触及的四年低点。

伦敦和纽约可可几无变动，因市场在近期触及的两年高位下方继续盘整。

ICE-3月原糖期货 下跌0.08美分，或0.4%，报每磅19.42美分。近月合约周五触及20.16美分的一年高位，因巴西仓库起火。

交易员说，原糖市场的担忧缓解，因交易商焦点返回到全球糖供应过剩的问题上。许多交易商离场，出席在巴西举行的糖业晚宴年会。

汤森路透初步数据显示，在1751 GMT，成交量为117,000口，较250日均值多逾20%。交易所数据显示，周五原糖成交量达399,832口，为2008年1月来最高，当日原糖价格急升。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收跌1.90美元，或0.4%，报每吨511.90美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌33美元，或2%，报每吨1,585美元，此前下跌至2010年9月来最低的1,582美元。

市场下跌，受整体利空的基调影响，交易商关注对最大出产国越南将丰收的预期，且许多咖啡加工商已完成买入。交易员说，在价格跌穿上月低位1,596美元后，引发卖出信号，令价格跌幅扩大。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.95美分，或1.7%，收报每磅1.1270美元，仍高于上月触及的四年低位1.1105美元。

ICE-12月可可期货 收升9美元，或0.3%，报每吨2,730美元。LIFFE-3月可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每磅1,725英镑。(完)

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