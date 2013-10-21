纽约期市：原糖从仓库起火带动的涨势中回软，罗布斯塔咖啡触及三年低位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约/伦敦10月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一收低。上周五急涨6%触及一年高位，因巴西主要的糖仓库起火，引发市场对供应紧张的忧虑。
伦敦罗布斯塔咖啡下挫至三年低点。纽约阿拉比卡咖啡期货进一步跌向上月触及的四年低点。
伦敦和纽约可可几无变动，因市场在近期触及的两年高位下方继续盘整。
ICE-3月原糖期货 下跌0.08美分，或0.4%，报每磅19.42美分。近月合约周五触及20.16美分的一年高位，因巴西仓库起火。
交易员说，原糖市场的担忧缓解，因交易商焦点返回到全球糖供应过剩的问题上。许多交易商离场，出席在巴西举行的糖业晚宴年会。
汤森路透初步数据显示，在1751 GMT，成交量为117,000口，较250日均值多逾20%。交易所数据显示，周五原糖成交量达399,832口，为2008年1月来最高，当日原糖价格急升。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收跌1.90美元，或0.4%，报每吨511.90美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌33美元，或2%，报每吨1,585美元，此前下跌至2010年9月来最低的1,582美元。
市场下跌，受整体利空的基调影响，交易商关注对最大出产国越南将丰收的预期，且许多咖啡加工商已完成买入。交易员说，在价格跌穿上月低位1,596美元后，引发卖出信号，令价格跌幅扩大。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.95美分，或1.7%，收报每磅1.1270美元，仍高于上月触及的四年低位1.1105美元。
ICE-12月可可期货 收升9美元，或0.3%，报每吨2,730美元。LIFFE-3月可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每磅1,725英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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