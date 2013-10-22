纽约期市：罗布斯塔咖啡连续第二日触及三年低位，因供应充裕前景

路透纽约/伦敦10月22日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周二连续第二日触及三年低位，预期全球最大咖啡种植国家越南收成将创纪录高位，交易员称这可能令全球供应过剩。
洲际交易所(ICE)可可期货尾盘攀升至两年高位，因英镑强劲带来支撑。ICE阿拉比卡咖啡下跌，进一步接近上月触及的四年低位，因供应充足使市场基调利空。
原糖期货持稳，在原糖上周大涨以及最新收割数据和预期一致后，原糖盘整。所有软商品交投清淡。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.4%，报每吨1,579美元，此前下跌至2010年9月来最低的1,574美元，因越南收割压力。
一国际交易公司预期，越南2013/14年产量将达2,900万包(每包60公斤)，创纪录高位，高于上年的2,500万包。路透7月访问32名分析师的调查显示，越南作物出产预估中值为2,500万包，预估区间为1,700-2,950万包。
越南作物收割正在展开，预料下月全面流通，大量供应很可能在12月和1月入市。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.75美分，或0.7%，收报每磅1.1195美元，接近9月高位的逾四年低位1.1105美元。
ICE-12月可可期货 收升39美元，或1.4%，报每吨2,769美元，之后在盘后交易中高见2,780美元，此为近月合约自2011年9月来最高。
LIFFE-3月可可期货 收高19英镑，或1.1%，报每磅1,744英镑。
ICE-3月原糖期货 上升0.03美分，或0.2%，报每磅19.45美分。LIFFE-12月白糖期货 收高1.90美元，或0.4%，报每吨513.80美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)