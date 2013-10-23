纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至四年半低位，罗布斯塔咖啡从三年低点反弹

路透纽约/伦敦10月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周三下跌至四年半低位，因全球供应充裕引发跟进卖盘，且令买家却步，而伦敦罗布斯塔咖啡在连续第三日触及三年低点后反弹。

ICE可可期货从周二触及的两年高位回落，因投资人锁定获利，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可也下跌。在上周震荡上行后，ICE原糖继续向下盘整，之前巴西糖供应商宣布不可抗力，一如市场广泛预期。

所有软商品市场交投清淡。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.40美分，或1.3%，收报每磅1.1055美元，接近1.1050美元的日内低位，此为2009年3月来最低。

“市场犹如一个慢慢漏气的车胎，”花旗期货专家Sterling Smith形容阿拉比卡咖啡的长期下行趋势时说。“巴西天气非常好。咖啡树开花很多，下一季收成看似不错。”

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元，或0.4%，报每吨1,586美元，此前触及2010年9月来最低的1,572美元。

交易员说，1月罗布斯塔咖啡期货在技术超卖区域，14日相对强弱指标约为29，由于缺乏跟进卖盘，引发回补空头，令该合约反弹。

次月合约在过去一周半下跌约9%，因交易商关注越南收成将创纪录的预期。越南是最大的罗布斯塔咖啡种植国。

ICE-12月可可期货 收跌54美元，或2%，报每吨2,714美元，回吐周二录得的升幅，当日触及两年高位2,780美元。

LIFFE-3月可可期货 收跌28英镑，或1.6%，报每吨1,716英镑。

ICE-3月原糖期货 收低0.17美分，或0.9%，报每磅19.28美分。LIFFE-12月白糖期货 收跌4.80美元，或0.9%，报每吨509.00美元。(完)

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